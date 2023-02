Fa provincia con Carrara - Cruciverba

Carrara (Carara in dialetto carrarese) è un comune italiano di 60 309 abitanti della provincia di Massa-Carrara in Toscana, situato tra il litorale tirrenico e le Alpi Apuane. È centro di rilevanza internazionale per l'estrazione, la lavorazione e il commercio del marmo, noto con il nome di marmo di Carrara.

La massa (dal greco antico µa, mâza, «torta d'orzo, grumo di pasta») è una grandezza fisica propria dei corpi materiali che ne determina il comportamento dinamico quando sono soggetti all'influenza di forze esterne.