Proprio di un abitante di Addis Abeba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proprio di un abitante di Addis Abeba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ETIOPICO

Significato/Curiosita : Proprio di un abitante di Addis Abeba Addis Abeba (amarico: , Addis Abäba Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ad'dis 'aßßa] , con significato di "nuovo fiore"; oromo: Finfinne, un onomatopea che indica le sorgenti presenti nel luogo; Ge'ez: , Brra) chiamata spesso dai suoi residenti anche con il nome di Sheger, è la capitale dell'Etiopia e la sede centrale dell'Unione Africana con 3 273 000 abitanti stimati a luglio 2015. Nel calendario etiopico l'anno ha 13 mesi, di cui i primi 12 di 30 giorni ed il 13° di 5 (di 6 negli anni bisestili) e ha inizio l'11 settembre (il 12 settembre per gli anni successivi ai bisestili). Sono bisestili gli anni la cui cifra divisa per 4 dà per resto 3; gli anni sono distinti dal popolo coi nomi degli evangelisti, Lucàs l'anno bisestile, e successivamente gli altri 3 Iohannès, Mattieuòs, Marcòs. La primavera (zedià) comincia il 25 megabìt, l'estate (cheremtì, le piogge) il 25 seniè, l'autunno (chenìl, il raccolto) il 25 mescherèm, l'inverno (hagài) il 25 tahsàs. Il sabato e la domenica sono giorni festivi; inoltre tutti i mesi hanno 5 feste fisse: selestè Selassiè (Santissima Trinità) il 7, Cheddùs Micaèl (San Michele Arcangelo) il 12, Chidanè Merèt (Patrocinio della Madonna) il 16, Mariàm (la Vergine) il 21, Madhaniè Alèm o Medaniè Alèm (festa del Redentore) il 27, Lidèt (natività di Cristo) il 29 tahsàs. Vi sono poi il Temchèt (battesimo di Cristo) l'11 ter e infine il Mascàl (esaltazione della Croce) il 17 mesckerèm, ma di carattere prevalentemente politico. Sono presenti feste mobili, che si spostano cioè all'interno del calendario. L'era etiopica è di 7 anni e 113 giorni in ritardo sull'era cristiana, Il capodanno (Enkutatash) corrisponde all'11 settembre; ad esempio l'11 settembre 1938 corrisponde al 1° meskerèm 1931. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

Soluzione per: proprio; abitante; addis; abeba; Ma proprio per niente; Torna a proprio vantaggio; È proprio fissato per lavorare; proprio così per Cicerone; abitante di preistorici villaggi agricoli; abitante della capitale inglese; Nativo abitante di Ventimiglia; Un abitante di Pyongyang; È contraddis tinto da un insegna; Lo Stato che ha per capitale addis Abeba; Cittadino dello stato con addis Abeba e Gondar; Contraddis tingue ciò che è scambievole; Lo Stato che ha per capitale Addis abeba ; Cittadino dello stato con Addis abeba e Gondar; Africani di Addis abeba ; Il Pietro che divenne Duca di Addis abeba ; Cerca nelle Definizioni