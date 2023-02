Il piagnucolare caratteristico dei cuccioli - Cruciverba

La Guaira è il principale porto del Venezuela. La cittadina di circa 40.000 abitanti è il capoluogo dello stato Vargas e si trova a una ventina di km dalla capitale Caracas, di cui è il porto. Fondata nel 1589 conservava, fino al 1999, numerosi edifici coloniali, oggi in massima parte scomparsi o in rovina (solo la Casa Guipuzcoana si presenta al visitatore in discreto stato di manutenzione).