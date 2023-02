Permette il pagamento ai caselli autostradali - Cruciverba

Con vignetta autostradale (o, più propriamente in italiano, bollino autostradale o contrassegno autostradale) si indica, in alcuni paesi europei, il contrassegno adesivo di avvenuto pagamento del pedaggio nelle autostrade e nelle superstrade. Il pedaggio pagato con la vignetta, al contrario di quello riscosso tramite barriere e caselli, viene calcolato non in base ai km effettivamente percorsi ma in base al periodo di tempo (settimana, mese, anno, ...) nel quale l'utente ...

Cirrus è una rete interbancaria di proprietà di Mastercard che collega le carte di credito, di debito e prepagate, Mastercard e Maestro a più di un milione di ATM.