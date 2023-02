Permette l ascolto del Cd - Cruciverba

Il disco in vinile (noto anche come disco a microsolco o, per ellissi, microsolco) è un supporto per la memorizzazione e la riproduzione analogica di segnali sonori. Venne introdotto nel 1948 dalla Columbia records negli Stati Uniti d'America come evoluzione del precedente disco a 78 giri, dalle simili caratteristiche, realizzato in gommalacca. Come sineddoche, il termine vinile, materiale con il quale veniva realizzato, indica il disco stesso. Per la riproduzione sonora ...

Un lettore CD o lettore cd è un tipo di unità di memoria di massa che si contraddistingue per essere destinato alla lettura dei dati memorizzati su compact disc.