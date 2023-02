Passeggiare sulla neve con le racchette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passeggiare sulla neve con le racchette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CIASPOLARE

Significato/Curiosita : Passeggiare sulla neve con le racchette Kittilä (Sami di Inari: Kittâl, Sami settentrionale: Gihttel) è un comune della Finlandia di 6.281 abitanti (dato 2012), nonché una popolare località turistica della Lapponia. Ricopre un'area di 8.263,08 km² dei quali 168,71 km² sono costituiti da acqua. La densità abitativa è di 0,76 abitanti per km². Funes (Villnöß in tedesco, Funes in ladino) è un comune italiano di 2 566 abitanti della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige. Con la località principale San Pietro, sede comunale, comprende le località di Tiso, San Valentino, San Giacomo, Colle e Santa Maddalena che si trovano nell'omonima valle (in tedesco Villnößtal), percorsa dal rio Funes. Appartiene anche alle Perle delle Alpi e rientra di diritto nei comuni dolomitici. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

