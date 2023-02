L organizzatore di banchetti nel mondo greco-romano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organizzatore di banchetti nel mondo greco-romano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SIMPOSIARCA

Significato/Curiosita : L organizzatore di banchetti nel mondo greco-romano Tiberio Giulio Cesare Augusto (in latino: Tiberius Iulius Caesar Augustus; Roma, 16 novembre 42 a.C. – Miseno, 16 marzo 37) è stato il secondo imperatore romano, appartenente alla dinastia giulio-claudia, regnante dal 14 al 37, anno della sua morte. Presso i Greci e i Romani, il simposio era quella pratica conviviale (da cui anche chiamato convivio), che faceva seguito al banchetto, durante la quale i commensali bevevano secondo le prescrizioni del simposiarca, intonavano canti conviviali (skólia), si dedicavano a intrattenimenti di vario genere (recita di carmi, danze, conversazioni, giochi ecc.). Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

Soluzione per: organizzatore; banchetti; mondo; greco; romano; L organizzatore di un festival o di gare sportive; Un organizzatore di mostre... fallimentare; Riesce a crearlo un buon organizzatore ; Il gruppo organizzatore ; Non manca nei banchetti ; Si susseguono nei banchetti ; I magistrati romani preposti ai banchetti sacri; Si rompe durante certi tipi di banchetti nuziali; Il Piccolo mondo di Fogazzaro; Un infante appena venuta al mondo ; Un finimondo dei tropici; Il mondo musulmano; greco ha un suo valore; Mare greco ; Un… pezo di formagio greco ; Un mare greco ; Il quartiere romano con il Colosseo quadrato; Il foro romano destinato al mercato dei bovini; Imperatore romano dalle celebri terme; L imperatore romano nato in Dalmazia; Cerca nelle Definizioni