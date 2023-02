Nel caso in cui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel caso in cui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OVE

Significato/Curiosita : Nel caso in cui Caso – in filosofia, concetto che rinvia alla mancanza di concatenazione causale

– in filosofia, concetto che rinvia alla mancanza di concatenazione causale Caso – in linguistica, categoria grammaticale

– in linguistica, categoria grammaticale Caso – nella mitologia classica, figlio della ninfa Melia

– nella mitologia classica, figlio della ninfa Melia Il caso – serie televisiva svedese

– serie televisiva svedese Il caso – programma televisivo di attualità Geografia Caso – comune spagnolo delle Asturie

– comune spagnolo delle Asturie Caso ... Ove è un nome proprio di persona scandinavo maschile Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

