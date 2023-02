Mammiferi come il camoscio e lo stambecco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammiferi come il camoscio e lo stambecco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAPRINI

Significato/Curiosita : Mammiferi come il camoscio e lo stambecco Il camoscio alpino (Rupicapra rupicapra, Linnaeus 1758) è un mammifero artiodattilo appartenente alla famiglia dei Bovidi. Di aspetto molto simile alle capre, viene incluso con esse e con le pecore nella sottofamiglia dei Caprini. È piuttosto simile al camoscio dei Pirenei (Rupicapra pyrenaica) e al camoscio appenninico o d'Abruzzo (Ssp. Rupicapra pyrenaica ornata), endemico dell'Appennino centrale e considerato a sua volta, una sottospecie del camoscio dei ... I Caprini (Caprinae Gray, 1821) sono una delle otto sottofamiglie in cui viene suddivisa la famiglia dei Bovidi; tra queste, sono uno dei gruppi di maggior successo, con 38 specie riconosciute (tra le quali due forme domestiche note in tutto il mondo, la capra e la pecora) diffuse nelle regioni montuose di Europa, Asia, Africa e Nordamerica. Il loro successo è dovuto a una serie di adattamenti agli ambienti montani, che conferiscono loro una notevole flessibilità all'interno del bioma alpino. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

Soluzione per: mammiferi; come; camoscio; stambecco; mammiferi carnivori che forniscono lo zibetto; mammiferi come i lupi; mammiferi africani come Pumbaa del Re Leone; È uno dei mammiferi più piccoli al mondo; come il secret assolutamente segreto; Chi la conosce, sa come si fa; S impiegano come lubrificanti; Lucenti come certi paraurti; Cerca nelle Definizioni