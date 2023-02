Il... passe-partout di Ali Baba - Cruciverba

Roger Carel, nato Roger Henri Élie Bancharel (Parigi, 14 agosto 1927 – Montfermeil, 11 settembre 2020), è stato un attore e doppiatore francese.

Sesamo apriti (titolo originale: Sesame Street) è un programma televisivo educativo statunitense per bambini, diventato famoso per la partecipazione dei pupazzi Muppet, creati dal burattinaio Jim Henson. Ha fatto da capostipite per molti dei moderni spettacoli di edutainment ("imparare giocando").