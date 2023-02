Grande isola a nord dell Australia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande isola a nord dell Australia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : NUOVA GUINEA

Significato/Curiosita : Grande isola a nord dell Australia L'isola di Natale (in inglese Christmas Island), ufficialmente conosciuta come Territorio dell'isola di Natale (Territory of Christmas Island) è una piccola isola appartenente politicamente all'Australia e situata nell'oceano Indiano a sud dell'Indonesia, per la precisione a 350 km a sud di Giava e Sumatra e circa 1.550 km a nord-ovest del punto più vicino sulla terraferma australiana. Si trova a 2.600 km a nord-ovest di Perth e ... La Nuova Guinea è un'isola posta nell'Oceano Pacifico; è parte dell'Oceania ed è prossima all'arcipelago malese. Seconda isola per estensione al mondo (785753 km²), solo dopo la Groenlandia, è divisa politicamente sul 141º meridiano est, tra lo stato della Papua Nuova Guinea e le province indonesiane di Papua e Papua Occidentale, suddivise in 6 province dal 2022. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

