Gabbie per polli - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : STIE

Significato/Curiosita : Gabbie per polli La pollicoltura (o anche pollicultura) è l'attività consistente nell'allevamento di polli o galline per la produzione di carne, uova o animali vivi (pulcini o riproduttori). Può essere praticata in ambito rurale e familiare oppure su vasta scala, mediante la pratica dell'allevamento intensivo in uso in vari paesi del mondo. La STIE, acronimo di Società Trazione e Imprese Elettriche, è un'azienda di trasporti pubblici automobilistici. Fino al 1966 eserciva la tranvia Milano-Gallarate. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

