Frantuma i calcoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frantuma i calcoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : LITOTRITORE

Il litotritore è uno strumento chirurgico o una apparecchiatura elettromedicale che frammentando i calcoli ne agevola l'espulsione o l'estrazione.

