Fiume della Provenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume della Provenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VAR

Significato/Curiosita : Fiume della Provenza La Provenza (Provence in francese, Prouvènço/Provença in provenzale) è una regione storica della Francia. Geografia Var – dipartimento francese

– dipartimento francese Var – fiume francese

– fiume francese Var – villaggio iraniano nella regione dello Azarbaijan occidentale

– villaggio iraniano nella regione dello Azarbaijan occidentale Var – fiume romeno, affluente di sinistra del Tarnava Grande Sigle Valore a rischio – una misura di rischio utilizzata nell'economia e nella finanza

– una misura di rischio utilizzata nell'economia e nella finanza Modello autoregressivo vettoriale o VAR – metodo utilizzato nell'econometria delle serie storiche

o – metodo utilizzato nell'econometria delle serie storiche Value Added Reseller – rivenditore che fornisce servizi aggiuntivi alla vendita dei prodotti

– rivenditore che fornisce servizi aggiuntivi alla vendita dei prodotti Variazione magnetica – abbreviazione aeronautica di Magnetic variation

– abbreviazione aeronautica di Voltampere reattivo – unità di misura della potenza reattiva in elettrotecnica

– unità di misura della potenza reattiva in elettrotecnica Video Assistant Referee – arbitro che dall'esterno coadiuva gli arbitri in campo rivedendo le situazioni dubbie

– arbitro che dall'esterno coadiuva gli arbitri in campo rivedendo le situazioni dubbie Vichi Apparecchi Radio – azienda fondata da Carlo Vichi nel 1945, diventa poi Mivar Codici VAR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Varna, Varna (Bulgaria)

– codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Varna, Varna (Bulgaria) var – codice ISO 639-3 della lingua huarijio Altro Vár – dea della mitologia norrena

– dea della mitologia norrena Var – abbreviazione per la varianza

– abbreviazione per la varianza Mickaël Var (1990) – cestista francese Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

