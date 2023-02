Era il nostro impero coloniale in Africa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era il nostro impero coloniale in Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AOI

Significato/Curiosita : Era il nostro impero coloniale in Africa Il colonialismo italiano ebbe inizio alla fine del XIX secolo, con l'acquisto dei porti africani di Assab e Massaua, sul mar Rosso. A seguito della spartizione dell'Africa da parte delle potenze europee (1881-1914), il Regno d'Italia deteneva il controllo dell'Eritrea e della Somalia, oltre che di Cirenaica, Tripolitania e Isole egee, sottratte all'Impero ottomano nel corso della guerra italo-turca (1911-1912). Sussisteva anche una concessione italiana a Tientsin, in Cina, sin dal ... Sigle Africa Orientale Italiana

AND OR INVERTER – in elettronica indica i circuiti logici realizzati soltanto con Porte Logiche AND, OR e NOT.

– in elettronica indica i circuiti logici realizzati soltanto con Porte Logiche AND, OR e NOT. Art of Illusion

Associazione Operaia Internazionale

Automated Optical Inspection – in elettronica verifica con sistemi automatizzati ottici di una scheda elettronica e dei componenti montati su di essa Codici AOI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Ancona-Falconara (Italia)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Ancona-Falconara (Italia) aoi – codice ISO 639-3 della lingua anindilyakwa Musica Aoi – uno dei chitarristi dei Gazette Onomastica Aoi – nome proprio di persona giapponese maschile e femminile Altro Karin Aoi – personaggio del manga DNA² di Masakazu Katsura

– personaggio del manga DNA² di Masakazu Katsura Aoi Rokusho – personaggio dell'anime Naruto Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

