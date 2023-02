Le e-mail con valore legale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le e-mail con valore legale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PEC

Significato/Curiosita : Le e-mail con valore legale La posta elettronica, detta anche e-mail o email (abbreviazione dell'inglese electronic mail), è un servizio Internet grazie al quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico (come palmare, smartphone, tablet) connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un fornitore del servizio. Pec (in albanese Pejë o Peja; in serbo: , traslitterato: Pec; in turco Ipek) è una città del Kosovo occidentale. Nel 2011 la città aveva una popolazione di 48 962 abitanti, mentre l'intera municipalità aveva una popolazione di 96 450 abitanti. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

