Dipinse un celebre San Gerolamo nello studio - Cruciverba

Significato/Curiosita : Dipinse un celebre San Gerolamo nello studio Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come Pietro Perugino, il Perugino o il divin pittore (Città della Pieve, 1448 circa – Fontignano, febbraio 1523), è stato un pittore italiano. Antonello Da Messina, soprannome di Antonio di Giovanni de Antonio (Messina, fra 1425 e 1430 – Messina, febbraio 1479), è stato un pittore italiano, cittadino del Regno di Sicilia. Fu il principale pittore siciliano del Quattrocento, primo nel difficile equilibrio di fondere la luce, l'atmosfera e l'attenzione al dettaglio della pittura fiamminga con la monumentalità e la spazialità razionale della scuola italiana. I suoi ritratti sono celebri per vitalità e profondità psicologica. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

