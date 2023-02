Così si dice un frutto la cui polpa si stacca con facilità dal nocciolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così si dice un frutto la cui polpa si stacca con facilità dal nocciolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SPICCAGNOLO

Significato/Curiosita : Cosi si dice un frutto la cui polpa si stacca con facilita dal nocciolo Il pesco (Prunus persica (L.) Batsch ) è un albero da frutto della famiglia Rosacee che produce un frutto commestibile chiamato pesca (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['pska]). Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

Soluzione per: così; dice; frutto; polpa; stacca; facilità; nocciolo; così veste chi non sa abbinare; così erano le educande; È così a Londra; così avanzano i bebé; Si dice di feste di società; Si dice di luoghi sudici; Nel mezzo di dice mbre; Si dice di condizioni pesanti ad accettarsi; Un frutto ; Il frutto del denaro; Un frutto dell inquinamento; Un frutto da ottime spremute; Ha più ossa che polpa ; Le spolpa lo sciacallo; Segni di polpa strelli; Tra il piede e il polpa ccio; Chi lo guadagna, si stacca ; Quando parte si stacca da terra; Si stacca per pagare; stacca re a uno a uno i chicchi di un grappolo; Hanno facilità di parola; Che si adatta con facilità ; Si offende con facilità ; Crescono con estrema facilità ; Dolci frutti con nocciolo a siluro; Frutti dal grosso nocciolo ; Tra la buccia e il nocciolo ; Ha un piccolo nocciolo ; Cerca nelle Definizioni