Cosentono di acquistare dei prodotti prima che siano disponibili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosentono di acquistare dei prodotti prima che siano disponibili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PREORDINI

Significato/Curiosita : Cosentono di acquistare dei prodotti prima che siano disponibili In matematica, ed in particolare nella teoria degli ordini, un preordine è un tipo di relazione binaria strettamente correlato con le relazioni d'ordine (ed i corrispondenti insiemi parzialmente ordinati). Molte definizioni teoriche legate alle relazioni d'ordine possono essere generalizzate per i preordini. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

