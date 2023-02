Consonanti in Libia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consonanti in Libia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LB

Significato/Curiosita : Consonanti in Libia La lingua araba ( , al-arabiyya o semplicemente , arabi) è una lingua semitica, del gruppo centrale. Comparve per la prima volta nell'Arabia nord-occidentale dell'Età del Ferro e adesso è la lingua franca del mondo arabo. Codici LB – codice vettore IATA di Lloyd Aéreo Boliviano

lb – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua lussemburghese

LB – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Libano

LB – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Librazhd (Albania)

LB – codice ISO 3166-2:CF di Lobaye (Repubblica Centrafricana)

LB – codice ISO 3166-2:PL del Voivodato di Lubusz (Polonia) Informatica .lb – dominio di primo livello del Libano Sport LB – abbreviazione di linebacker, ruolo del football americano Altro lb – simbolo della libbra

LB – sigla automobilistica internazionale della Liberia

LB – targa automobilistica del distretto di Leibnitz (Austria)

LB – targa automobilistica di Ludwigsburg (Germania)

LB – targa automobilistica di Biala Podlaska (Polonia)

LB – vecchia targa automobilistica di Liberec (Repubblica Ceca) Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

Soluzione per: consonanti; libia; Le consonanti degli Egizi; Le consonanti in Lazio; Le consonanti in vena; Le consonanti in dono; Una città della libia ; Uno Stato a sud della libia ; La Grande è in libia ; Antica città della libia ; Cerca nelle Definizioni