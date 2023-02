Lo è la colpa se ho torto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la colpa se ho torto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MIA

Significato/Curiosita : Lo e la colpa se ho torto Una lite temeraria, secondo il lessico giuridico italiano, indica un'azione legale o resistenza ad essa esperite con malafede e colpa grave, ossia con consapevolezza del proprio torto o con intenti dilatori o defatigatori. Sigle Missing in action – termine militare per indicare un disperso in azione

– termine militare per indicare un disperso in azione Minister of Internal Affairs – Ministro degli Interni in inglese Codici MIA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Miami (USA)

mia – codice ISO 639-3 della lingua miami

MIA – codice ISO 3166-2:TW di Miaoli (Taiwan) Musica MIA. (scritto anche Mia.) – gruppo rock e pop tedesco

(scritto anche Mia.) – gruppo rock e pop tedesco E tu mi manchi/Mia – singolo di Santino Rocchetti del 1976

– singolo di Santino Rocchetti del 1976 Mia – album di Daniela Davoli del 1978

– album di Daniela Davoli del 1978 Mia/Divertimento – singolo di Daniela Davoli del 1978

– singolo di Daniela Davoli del 1978 Mia – album raccolta di Mia Martini del 1976

– album raccolta di Mia Martini del 1976 Mia – album raccolta di Mia Martini del 1990

– album raccolta di Mia Martini del 1990 Mia – singolo di Gatto Panceri del 1997

– singolo di Gatto Panceri del 1997 Mia – singolo di Giovanni Truppi del 2019

– singolo di Giovanni Truppi del 2019 M.I.A. (Missing In Action) – brano metalcore degli Avenged Sevenfold del 2005 contenuto nell'album City of Evil Persone M.I.A. – cantante britannica

– cantante britannica Sidik Mia – politico malawiano

– politico malawiano Mia - cantante italiana Televisione Mia! – terzo episodio della prima stagione della serie televisiva True Blood Altro Mia – nome proprio di persona

– nome proprio di persona Mia – parola usata per indicare la bulimia, in particolare dagli adepti pro-mia che incoraggiano questa pratica

– parola usata per indicare la bulimia, in particolare dagli adepti pro-mia che incoraggiano questa pratica MIA – Fondazione bergamasca di stampo cattolico

– Fondazione bergamasca di stampo cattolico Mia – azienda alimentare italiana ora facente parte del gruppo Amica Chips

– azienda alimentare italiana ora facente parte del gruppo Amica Chips Mia – stazione della metropolitana di Seul Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

Soluzione per: colpa; torto; Lo è la colpa quando ho torto; Puntare il dito per incolpa re; Si scaricano discolpa ndosi; Pagare per una colpa ; Il compianto torto rella mago Zurli; Lo è la colpa quando ho torto ; Aggressore o responsabile di un torto ; È storto ... in mezzo; Cerca nelle Definizioni