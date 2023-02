Si chiede di fronte a una porta chiusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si chiede di fronte a una porta chiusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PERMESSO

Significato/Curiosita : Si chiede di fronte a una porta chiusa Non aprite quella porta (The Texas Chain Saw Massacre) è un film del 1974 diretto da Tobe Hooper. Il film, un horror indipendente e a basso costo, venne distribuito nelle sale cinematografiche nel 1974. Permesso – facoltà di accesso a file e directory del file system da parte dei vari utenti nei sistemi operativi Unix e Unix-like

– facoltà di accesso a file e directory del file system da parte dei vari utenti nei sistemi operativi Unix e Unix-like Permesso – sinonimo di facoltà, situazione giuridica soggettiva del soggetto di diritto che può tenere un determinato comportamento consentito dalla norma

– sinonimo di facoltà, situazione giuridica soggettiva del soggetto di diritto che può tenere un determinato comportamento consentito dalla norma Il permesso - 48 ore fuori – film di Claudio Amendola del 2017 Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

