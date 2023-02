Cesare __: è Mimì Augello in TV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cesare __: è Mimì Augello in TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BOCCI

Significato/Curiosita : Cesare : e Mimi Augello in TV Cesare Adolfo Bocci (Camerino, 13 settembre 1957) è un attore e conduttore televisivo italiano. Marco Bocci, pseudonimo di Marco Bocciolini (Marsciano, 4 agosto 1978), è un attore italiano, noto per il ruolo del commissario Nicola Scialoja nella serie televisiva Romanzo Criminale e del vicequestore Domenico Calcaterra nella serie TV Squadra antimafia. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

Soluzione per: cesare; mimì; augello; Il 200 di cesare ; cesare , storico e statista torinese dell 800; Quello di Giulio cesare era Gaio; Nell antica Roma, triumviro con cesare e Crasso; __ augello : è amico di Montalbano; L augello amico del commissario Montalbano; Cesare __: ò il Mimi augello di Montalbano; _ augello : collabora con il commissario Montalbano; Cerca nelle Definizioni