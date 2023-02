Il cavallo vanesio d una famosa rivista di Rascel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cavallo vanesio d una famosa rivista di Rascel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATTANASIO

Significato/Curiosita : Il cavallo vanesio d una famosa rivista di Rascel Renato Rascel, pseudonimo di Renato Ranucci (Torino, 27 aprile 1912 – Roma, 2 gennaio 1991), è stato un attore, comico, cantautore, ballerino, presentatore e giornalista italiano. Valerio Attanasio (Roma, 15 aprile 1978) è uno sceneggiatore e regista italiano. È nipote della poetessa Daniela Attanasio. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

