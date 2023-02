La Casa giapponese di Micra e Qashqai - Cruciverba

La Nissan Micra è una piccola utilitaria della casa giapponese Nissan Motor Company prodotta in cinque distinte serie dal 1982. Sul mercato interno la vettura viene venduta come Nissan March. All'interno dei progetti di casa Nissan la Micra viene identificata dalla lettera K.

Nissan Motor Co., Ltd. ( Nissan Jidosha) kabushiki gaisha) (commercializzata anche come Nissan Motor Corporation e spesso abbreviata Nissan), è una casa automobilistica multinazionale giapponese con sede a Nishi-ku, Yokohama. L'azienda è presente sul mercato automobilistico con i marchi Nissan, Infiniti e Datsun. Conosciuta sul mercato italiano soprattutto per i suoi fuoristrada, per la citycar Micra e per il crossover Qashqai, è la seconda casa automobilistica più grande dopo la Toyota. Fa parte del gruppo Renault ed è presieduta da Jean-Dominique Senard.