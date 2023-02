I beni proprietà dello Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I beni proprietà dello Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ERARIO

Significato/Curiosita : I beni proprieta dello Stato Il demanio (dal latino dominium, "dominio", attraverso il francese antico demaine) è, in senso generico, l'insieme di tutti i beni inalienabili e imprescrittibili che appartengono a uno Stato (beni demaniali). Il termine Erario (dal latino ærarium ovvero "riserva di monete", che deriva a sua volta etimologicamente da aes "bronzo", in riferimento alle prime monete romane coniate in bronzo) indica genericamente il patrimonio e la gestione delle finanze dello stato. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

Soluzione per: beni; proprietà; dello; stato; Consentono di far uso dei beni altrui; Gli Africani tra i Ghanesi e i beni nesi; Così si sente chi ha dormito beni ssimo; Requisizione di beni ; La proprietà del vassallo; proprietà del pendolo che fu scoperta da Galileo; Passaggio di proprietà ; Grande proprietà terriera; Una sezione dello stabilimento; Gli assi dello schermo; Le gradinate dello stadio; I Piemontesi dello spumante; È stato padre Pio in TV; Il complesso delle navi di uno stato ; È stato un famoso brano degli Abba; Lo stato con il Kilimangiaro; Cerca nelle Definizioni