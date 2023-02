Bella cittadina in provincia di Taranto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bella cittadina in provincia di Taranto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MASSAFRA

Significato/Curiosita : Bella cittadina in provincia di Taranto Taranto (; Tarde - AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['tard] - in dialetto tarantino) è un comune italiano di 188 308 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, in Puglia. Massafra (pronuncia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/mas'safra/, Mazzàfre in dialetto locale) è un comune italiano di 31 998 abitanti della provincia di Taranto, in Puglia, elevato a città con Regio Decreto del 1º giugno 1939. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

