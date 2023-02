Basse in poesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Basse in poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IME

Significato/Curiosita : Basse in poesia La basse danse o bassedanse (in italiano bassa danza o bassadanza) era la più popolare danza di corte del XV e inizio XVI secolo, specialmente nell' Ducato di Borgogna, spesso in un tempo combinato di 6/4 e 3/2 che permetteva l'utilizzo dell'emiolia. Quando danzavano, le coppie si muovevano sobriamente e con grazia in un lento scivolare o movimento, "a passi strisciati" e accompagnata da una base musicale lenta...", sollevando e abbassando i loro corpi, movimenti ... Ime Sunday Udoka (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ime u'dok]; Portland, 9 agosto 1977) è un allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense con cittadinanza nigeriana, professionista nella NBA, attuale allenatore dei Boston Celtics, sospeso per la stagione 2022-2023. È il fratello di Mfon Udoka. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

