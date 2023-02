__ Barton, il vero nome dell Occhio di Falco dei fumetti Marvel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Barton, il vero nome dell Occhio di Falco dei fumetti Marvel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CLINT

Significato/Curiosita : Barton il vero nome dell Occhio di Falco dei fumetti Marvel Occhio di Falco (in inglese Hawkeye), il cui vero nome è Clint Barton è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics. Creato da Stan Lee (testi) e Don Heck (disegni), la sua prima apparizione avviene in Tales of Suspense (vol. 1) n. 57 (settembre 1964). Clinton Eastwood Jr. (San Francisco, 31 maggio 1930) è un attore, regista, produttore cinematografico e compositore statunitense. Vincitore due volte del Premio Oscar per la miglior regia, uno alla memoria Irving G. Thalberg e due come miglior film, 1 Premio César, 6 Golden Globe e 4 David di Donatello, Eastwood è una delle figure più celebri e rappresentative della cinematografia internazionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

