Andati in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andati in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ITI

Significato/Curiosita : Andati in breve Il secolo breve (sottotitolo: 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi) è un saggio dello storico britannico Eric Hobsbawm, dedicato agli avvenimenti principali del XX secolo. L'autore, considerato uno dei massimi storici contemporanei, espone la tesi che il periodo compreso fra la prima guerra mondiale ed il crollo dell'Unione Sovietica presenti un carattere coerente, molto diverso da quello del lungo XIX secolo (iniziato con la Rivoluzione francese del 1789 e ... Sigle Istituto Tecnico Industriale Codici ITI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Itambacuri (Brasile) Mitologia Iti (mitologia) – Figlio di Tereo e Procne Botanica Iti (botanica) – genere di piante della famiglia delle Brassicaceae Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

Soluzione per: andati; breve; Modesti o trasandati ; Razzi telecomandati ; andati sotto i ferri; Sono comandati da tenenti; L anonimo in breve ; breve poesia amorosa; breve insegna; Questi... in breve ; Cerca nelle Definizioni