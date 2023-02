L ama Robin Hood - Cruciverba

Robin Hood è una serie televisiva inglese, prodotta dalla compagnia indipendente Tiger Aspect Productions per la rete BBC One, che co-produce lo show con la BBC America, succursale via cavo della rete inglese. Basata sulle storie tradizionali del leggendario eroe inglese Robin Hood, la serie ha esordito il 7 ottobre 2006. La seconda stagione ha iniziato ad andare in onda il 6 ottobre 2007 con gli ultimi due episodi in onda il 29 dicembre 2007. La terza stagione ha iniziato ad ...

Geografia

Iran

Marian – villaggio della Provincia di Darab (Fars)

– villaggio della Provincia di Darab (Fars) Marian – villaggio della Provincia di Anbarabad (Kerman)

– villaggio della Provincia di Anbarabad (Kerman) Marian – villaggio della Provincia di Mashhad (Razavi Khorasan)

Moldavia

Marian – villaggio del comune di Hîrtop (Grigoriopol, Transnistria)

Nuova Zelanda

Lago Marian – lago nel Parco nazionale del Fiordland (Isola del Sud)

Onomastica

Marian – variante inglese del nome proprio di persona femminile Maria

– variante inglese del nome proprio di persona femminile Maria Marian o Marián – varianti in diverse lingue del nome proprio di persona Mariano

Personaggi fittizi

Lady Marian – personaggio della saga letteraria e cinematografica di Robin Hood

Persone