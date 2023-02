Il Robin eroe popolare inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Robin eroe popolare inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : HOOD

Significato/Curiosita : Il Robin eroe popolare inglese Robin Hood è un film del 2010 diretto da Ridley Scott e interpretato, nel ruolo del titolo, da Russell Crowe. La sceneggiatura si basa sulla leggendaria figura di Robin Hood, mitico eroe inglese. Robin Hood (nei manoscritti più antichi compare come "Robyn Hode") è un eroe popolare del Regno Unito, che ha ispirato alcune opere della letteratura britannica. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

