In quella di Sherwood vi si nascondeva Robin Hood - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quella di Sherwood vi si nascondeva Robin Hood. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORESTA

Significato/Curiosita : In quella di Sherwood vi si nascondeva Robin Hood L'ottava stagione della nuova serie televisiva Doctor Who è composta da dodici episodi ed è la prima con Peter Capaldi come Dodicesimo Dottore. Inoltre Jenna-Louise Coleman continua a interpretare il ruolo della compagna del Dottore la "ragazza impossibile" Clara Oswald. La foresta è una vasta area di superficie terrestre non antropizzata e dominata dalla vegetazione naturale. E' costituita soprattutto da alberi ad alto fusto che crescono e si diffondono spontaneamente. Quando la foresta ha estensione limitata ed è soggetta a selvicoltura, si parla di bosco. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

Soluzione per: quella; sherwood; nascondeva; robin; hood; quella a vela è il windsurf; È gustosa quella iridea; Su quella nullius nessuno può vantare diritti; quella Pacis, di Roma, è imponente; Lo eroe di sherwood ; Il leggendario Robin della foresta di sherwood ; Quello di Nottingham è acerrimo nemico di robin Hood; Il serpente nel robin Hood della Disney; L arma di robin Hood; L ama robin Hood; La città di robin Hood; Quello di Nottingham è acerrimo nemico di Robin hood ; Il serpente nel Robin hood della Disney; L arma di Robin hood ; L hood che donava ai poveri; L ama Robin hood ; Cerca nelle Definizioni