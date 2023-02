Robin Hood la teneva a tracolla sulla schiena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Robin Hood la teneva a tracolla sulla schiena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FARETRA

Significato/Curiosita : Robin Hood la teneva a tracolla sulla schiena La faretra è un astuccio atto a contenere frecce o dardi per archi o balestre. Può avere diverse forme ed essere portato appeso alla cinta, alla sella di un cavallo, o sulla schiena. In alcuni casi (in particolare nel caso di faretre da sella) può avere anche uno spazio in cui deporre l'arco. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 febbraio 2023

