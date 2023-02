La portava Robin Hood - Cruciverba

La feluca è un copricapo adottato dalle organizzazioni goliardiche nelle università italiane. Il nome venne scelto per la particolare somiglianza alla feluca, Queste informazioni non sono comprovate da fonti attendibili.">la quale a sua volta trae origine da un'antica casata nobiliare napoletana, Feluca.

La faretra è un astuccio atto a contenere frecce o dardi per archi o balestre. Può avere diverse forme ed essere portato appeso alla cinta, alla sella di un cavallo, o sulla schiena. In alcuni casi (in particolare nel caso di faretre da sella) può avere anche uno spazio in cui deporre l'arco.