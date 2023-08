Le voci che fanno circolare i pettegolezzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le voci che fanno circolare i pettegolezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DICERIE

Significato/Curiosita : Le voci che fanno circolare i pettegolezzi

Oscar. in seguito all'uscita di brokeback mountain cominciarono a circolare pettegolezzi riguardo l'orientamento sessuale dell'attore. quando fu intervistato... Disambiguazione – se stai cercando il fim, vedi diceria dell'untore (film). «o quando tutte le notti - per pigrizia, per avarizia - ritornavo a sognare...