Il vigore dell aitante

Roberto Jorge Canessa Urta (Montevideo, 17 gennaio 1953) è un ex rugbista a 15 e politico uruguaiano, uno dei sedici superstiti del disastro aereo delle Ande nel quale fu coinvolta la squadra di rugby dell'Old Christians di Montevideo. Oltre a essere un rugbista a 15 internazionale per l'Uruguay, è divenuto in seguito cardiologo pediatra. Si è impegnato anche in politica, fino a concorrere alla presidenza del Paese nelle elezioni del 1994.

Italiano

Sostantivo

prestanza f sing(pl.: prestanze)

bel portamento (antico) prestito

Sillabazione

pre | stàn | za

Pronuncia

IPA: /pres'tantsa/

Etimologia / Derivazione

(bel portamento) dal latino praestantia, che deriva da praestans

dal latino praestans (prestito)) deriva da prestare

Sinonimi

bellezza, forza, robustezza, energia, vigore, vigoria, imponenza, gagliardia

(antico) , (letterario) eccellenza, superiorità

