Ha valore accrescitivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha valore accrescitivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ONE

Significato/Curiosita : Ha valore accrescitivo

Parla; essa in italiano riguarda le dimensioni di qualcosa (diminutivo, accrescitivo) oppure il giudizio affettivo che se ne dà (vezzeggiativo, dispregiativo)... Lingue one – sottogruppo delle lingue torricelli ck one – profumo di calvin klein one – gruppo musicale cipriota one – album di bob james del 1974 one – album...