Una porta che si alza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una porta che si alza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOTOLA

Significato/Curiosita : Una porta che si alza

Le iscrizioni enigmatiche, e di certo si sa che almeno una scritta della villa (quella sopra l'arco della porta in via merulana) risale al 1680. borri... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi botola (disambigua). una botola è una porta scorrevole o a cerniera, a filo con la superficie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

