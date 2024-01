La definizione e la soluzione di: Una diffusissima Coca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Economica, molte aziende multinazionali: come ericsson, siemens, motorola e coca-cola hanno in grecia importanti infrastrutture di ricerca e gestione. in...

La Coca-Cola (in inglese anche nota come Coke) è una bibita industriale analcolica.

Con lo stesso nome viene spesso indicata anche la casa produttrice della bevanda, The Coca-Cola Company.

Italiano

Sostantivo

cola ( approfondimento) f sing

(enologia) utensile simile a una cassetta per schiacciare l'uva (botanica) vegetale delle Sterculiacee (edilizia) setaccio per la calce spenta (gastronomia) aroma ricco di caffeina, in origine ricavato dalla noce di cola, usato per confezionare bibite, caramelle e ghiaccioli

Voce verbale

cola

terza persona singolare dell'indicativo presente di colare starnuti, congestione nasale, naso che cola sono i classici sintomi del raffreddore

Sillabazione

có | la

Pronuncia

IPA: /'kla/

Etimologia / Derivazione

(botanica) da un lemma della Sierra Leone

Sinonimi

(un liquido) filtra, passa, purifica, cadere, gocciola, sgocciola, fuoriesce, fluisce, stilla, si scioglie, si fonde, si squaglia, si liquefà

filtra, passa, purifica, cadere, gocciola, sgocciola, fuoriesce, fluisce, stilla, si scioglie, si fonde, si squaglia, si liquefà (un metallo) fonde

fonde (di recipiente) sgocciola, perde

sgocciola, perde va a fondo, si inabissa

Contrari