Lo struzzo australiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo struzzo australiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : EMU

Altra risposta : EMÙ

Altra risposta : CASUARIO

Significato/Curiosita : Lo struzzo australiano

Gruppo di uccelli, quasi tutti di grandi dimensioni, chiamati ratiti, come lo struzzo, l'emù, il moa (ora estinto) e il piccolo kiwi. sono nativi delle foreste... La guerra degli emù (nota anche come grande guerra degli emù) fu un'operazione militare contro la fauna selvatica nociva svoltasi in australia durante...