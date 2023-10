Le spezza la faticaccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le spezza la faticaccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RENI - OSSA

Altra risposta : RENI - OSSA

Significato/Curiosità : Le spezza la faticaccia

"Spezzare la faticaccia" indica un'azione che richiede un notevole sforzo fisico, mentre "reni" e "ossa" si riferiscono alle parti del corpo coinvolte in questo sforzo. I reni sono gli organi deputati alla filtrazione del sangue e alla produzione di urine, e rappresentano una metafora per indicare la forza e la resistenza fisica. Le ossa, invece, rappresentano la struttura portante del corpo umano e simboleggiano la robustezza e la solidità. In sostanza, l'espressione indica che un'attività è così faticosa da mettere a dura prova la forza e la resistenza fisica, come se stesse mettendo sotto pressione i reni e le ossa delle persone coinvolte.

Altre risposte alla domanda : Le spezza la faticaccia : spezza; faticaccia; Si allunga finche non si spezza ; Le spezza la fatica; Lo è un costume da bagno non spezza to; spezza to; Tale da spezza re i nervi; Può spezza rli il vento; Sono spezza ti in un film di Pedro Almodovar; spezza il ritmo di una frase; La faticaccia francese;

Cerca altre Definizioni