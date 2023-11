La definizione e la soluzione di: La sostituì l IVA nel 1972. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IGE

Significato/Curiosita : La sostitui l iva nel 1972

la merak è un modello di autovettura maserati costruita dal 1972 al 1983. quando nel 1968 la citroën assunse il controllo della maserati, l'amministratore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La sostituì l IVA nel 1972 : sostituì; 1972; sostituì l agenzia Rosta; Lo sostituì lo spinterogeno; La città che sostituì come capitale Karachi; sostituì Cadorna; sostituì l olio animale nelle lampade; Uno storico album dal vivo di Mina del 1972 ; Berlinguer ne divenne segretario nel 1972 ; Kolossal catastrofico del 1972 : L avventura del; Il lato b di Parole parole di Mina uscito nel 1972 ; È sbattuto in prima pagina in un film del 1972 ;

Cerca altre Definizioni