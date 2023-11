La definizione e la soluzione di: Sono vicine nel Quebec. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EB

Significato/Curiosita : Sono vicine nel quebec

Inglese montreal (/mntri'l/), è la più popolosa città della provincia del québec nonché la seconda più popolosa città del canada. è anche la più grande città... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sono vicine nel Quebec : sono; vicine; quebec; sono cosparsi di ventose; sono pari negli extra; sono uguali in soffitta; sono doppie negli oggetti; Lo sono i liquidi che fanno lavorare i reni; sono presenti in diverse formulazioni di cosmetici e farmaci; Sono vicine nella laguna; Sono vicine in Peugeot; Sono vicine nel cosmo; Sono vicine in Tokio; Sono vicine in Myanmar; Sono vicine nel ruscello; I... confini del quebec ;

Cerca altre Definizioni