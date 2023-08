Sono doppie negli appoggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono doppie negli appoggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PG

Significato/Curiosita : Sono doppie negli appoggi

Questo modello - interamente realizzato in acciaio - è dotato di un doppio dente d'appoggio, per rendere più comoda l'estrazione del tappo. ancora un cavatappi... Giudiziaria pg – codice vettore iata di bangkok airways pg – codice fips 10-4 delle isole spratly pg – codice iso 3166-1 alpha-2 di papua nuova guinea pg – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

