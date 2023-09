La Simeoni del salto in alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Simeoni del salto in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SARA

Significato/Curiosita : La simeoni del salto in alto

Il salto in alto è una specialità sia maschile sia femminile dell'atletica leggera in cui l'atleta deve superare con un salto un'asticella orizzontale... (sara) maori: hera, heera olandese: sara persiano: (sara) polacco: sara portoghese: sara russo: (sara) slovacco: sára sloveno: sara spagnolo:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

