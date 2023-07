Li sfodera chi si difende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li sfodera chi si difende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARTIGLI

Significato/Curiosita : Li sfodera chi si difende

Konosuke uda e tratta dall'omonimo manga di eiichiro oda. la ventesima stagione si intitola saga del paese di wa ( wano kuni hen) e raggruppa gli episodi... Vedi artiglio (disambigua). disambiguazione – "artigli" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi artigli (disambigua). l'artiglio è un elemento... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Li sfodera chi si difende : sfodera; difende; Li sfodera no le api; sfodera to, è più leggero; sfodera to, ò più leggero; difende rsi dall influenza; Per difende rsi da questo si usa una maschera; Una volta si difende va con il duello; Lottare per difende re un principio; Hanno titoli da difende re; difende i cieli d Inghiltera;

Cerca altre Definizioni