Il no russo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il no russo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NIET

Significato/Curiosità : Il no russo

Il "no russo" o "niet" è un'espressione che deriva dal russo e significa "no". È un modo di rifiutare o negare qualcosa in modo categorico. Questa parola è diventata particolarmente famosa durante la Guerra Fredda, quando l'Unione Sovietica utilizzava spesso il suo potere di veto al Consiglio di sicurezza dell'ONU per bloccare le risoluzioni proposte dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Il "no russo" simboleggia la contrapposizione dell'Unione Sovietica al blocco occidentale e la sua volontà di difendere i propri interessi. Oggi, l'espressione "no russo" viene utilizzata anche in contesti più ampi per indicare un rifiuto o una posizione di opposizione decisa.

Altre risposte alla domanda : Il no russo : russo; Nome della razza canina del levriero russo rus; Storico monaco russo ; Cechov drammaturgo russo ; In russo e spagnolo; Noto autore drammatico russo ; Abramovich: il magnate russo proprietario del Chelsea;

Cerca altre Definizioni