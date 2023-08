Roditore diffuso sulle Alpi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Roditore diffuso sulle Alpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARMOTTA

Significato/Curiosita : Roditore diffuso sulle alpi

«"che sono quei monti" chiesi molto incuriosito, quasi impaurito. "sono le alpi apuane", mi fu spiegato. ammirai a lungo lo spettacolo inconsueto che mi... Disambiguazione – "marmotta" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi marmotta (disambigua). marmota blumenbach, 1779 è il genere dell'ordine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

