Riuniva le monete del MEC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riuniva le monete del MEC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SME

Significato/Curiosità : Riuniva le monete del MEC

Il Sistema Monetario Europeo (SME, dall'inglese "European Monetary System") è stato un accordo tra i paesi membri dell'Unione Europea per coordinare le politiche monetarie e stabilizzare i tassi di cambio tra le loro valute. Il suo obiettivo principale era quello di promuovere la stabilità economica all'interno dell'Europa. Il SME è stato creato nel 1979 e ha funzionato fino al 1999, quando è stato sostituito dall'euro come moneta unica dell'area euro. Durante il periodo in cui il SME era in vigore, le valute dei paesi partecipanti erano legate a una serie di tassi di cambio fissi e variabili, e l'accordo comprendeva anche il meccanismo europeo di cambio (ERM) per gestire le fluttuazioni delle valute.

Altre risposte alla domanda : Riuniva le monete del MEC : riuniva; monete; riuniva molti Stati delI Europa orientale; Luogo dove si riuniva no i cittadini medievali; Antiche monete ; Raccogliere francobolli o monete ; Figure umane in rilievo su monete e medaglie; Grosse monete d argento tardo medievali; Le monete del Marocco e dell Algeria; monete in tasca;

Cerca altre Definizioni